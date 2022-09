Bombeados 41 mil litros de combustível de navio encalhado em Gibraltar

A casa das máquinas foi recuperada.

Os meios que trabalham no controlo do navio OS 35, encalhado em Gibraltar após uma colisão na segunda-feira, extraíram 41 mil litros de combustível e água do tanque 1, recuperando a casa das máquinas.

A informação foi avançada este domingo pelo Governo de Gibraltar, depois da realização do conselho de contingência, no qual o capitão do porto revelou que a situação está, atualmente, estável.

Apesar da retirada de 41 mil litros de combustível e água do tanque 1, o bombeamento continua para retirar o restante combustível.

A operação prossegue "muito lenta e cuidadosamente", havendo suspeitas de que todas as partes do tanque 1 tenham sido comprometidas pela entrada de água.

Uma vez finalizado o bombeamento no tanque 1 será verificado o tanque 2 para se eliminar qualquer combustível remanescente, um processo "muito lento", mas essencial, explicaram as autoridades.

Além disso, as autoridades contaram que a água está ainda a ser bombeada para fora do porão, dado que, isso proporcionaria maior flutuabilidade à embarcação.

Também neste domingo foi restabelecido o controlo da casa de máquinas, referiram.

No que diz respeito à descarga, está a ser feito um trabalho para eliminar as manchas flutuantes, através de uma combinação de barreiras de absorção e escumadeiras.

Além disso, equipas de voluntários, organizações não-governamentais locais e a secretaria do meio ambiente continuarão com as operações de limpeza em terra.

O cargueiro OS 35, com bandeira de Tuvalu e uma tripulação de 24 pessoas, transportava barras de ferro quando chocou na segunda-feira com outro navio perto de Gibraltar.

Na quinta-feira, houve um derrame de fuelóleo, que atravessou a barreira de contenção colocada por Gibraltar e que chegou à costa de La Línea de la Concepción, em Cádis, Espanha, segundo o autarca deste município, Juan Franco.

As autoridades de Gibraltar informaram que uma pessoa foi detida na quarta-feira por causa deste caso, mas sem revelar a sua identidade.