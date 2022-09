Dois bombeiros atacados durante operação de socorro. Agressão aconteceu por parte de familiares da vítima

Corporação de Valadares vai avançar com uma queixa crime contra os dois agressores.

Dois bombeiros da corporação de Valadares foram agredidos, em Gaia, durante uma operação de socorro a uma vítima. Quando a ambulância chegou ao local, os operacionais foram de imediato agredidos de forma violenta e gratuita pelos familiares da vítima.A corporação foi accionada para uma emergência na Avenida da República, no centro de Gaia. Uma mulher caiu no hall de entrada de um edifício e o alerta foi dado. Os bombeiros de Valadares, ainda que a zona não fosse da sua área de atuação accionaram a equipa de emergência pré hospitalar de imediato.Ao chegaram foram agredidos da forma que as imagens testemunham e sem motivos aparentes. A PSP foi chamada e o agressor mais velho, companheiros da vítima foi identificado pela autoridade. O filho da mulher escapou mas foi interceptado horas mais tarde quando se deslocou ao hospital para saber do estado da mãe.A corporação de Valadares vai avançar com uma queixa crime contra os dois agressores, ambos com idades entre os 30 e os 40 anos.