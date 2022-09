"A pornografia arruinou a minha vida amorosa": Mulher de 29 anos revela pontos negativos de assistir vídeos sexuais na internet

Serviços de saúde no Reino Unido estão sobrecarregados por jovens mulheres que possuem problemas de intimidade.

Para Kristel Koppers, uma mulher de 29 anos do Reino Unido, a pornografia fez com que a sua vida ficasse arruinada. Porém esta não é a única mulher que sofre do mesmo problema, de acordo com o jornal Daily Mail.Os serviços de saúde sexual no país britânico estão a ser sobrecarregados com jovens mulheres que possuem problemas de intimidade e dor durante as relações sexuais, casos que estão interligados com o aumento de visualizações de pornografia por parte do sexo feminino.Kristel Koppers revelou ao jornal que sente vários sintomas e descreve-os como angustiantes. "Descobri que tinha dificuldade em concentrar-me porque era distraída por flashbacks de imagens sexuais que tinha visto na Internet".Quando se tratava da intimidade com o parceiro, a mulher diz não ser tão agradável como pensaria que era, devido às expetativas que tem depois de assistir os vídeos sexuais.Estudos revelam que mulheres com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos estão a praticar menos atividade sexual, sobre esta condicionante, acrescenta o jornal britânico.