Turista português morre atropelado por carrinha 'pick-up' na Ilha do Sal, Cabo Verde

Homem seguia numa carrinha com nove pessoas, oito deles turistas

João Pinheiro, de 45 anos, turista português, morreu este domingo num acidente com uma carrinha 'pick-up' na subida do miradouroEspargos, na Ilha do Sal, Cabo Verde.De acordo com a TCV, o homem seguia numa carrinha com nove pessoas, oito deles turistas, quando o veículo perdeu a força durante a subida e começou a descair em linha reta.Nesse momento, dois dos ocupantes do veículo saltaram do veículo e um deles, João Pinheiro, morreu logo de seguida atropelado pelo veículo após ter escorregado e batido com a cabeça devido à chuvada.A outra vímita, de nacionalidade espanhola, ficou com vários ferimentos, mas encontra-se livre de perigo.O condutor do veículo foi detido.João Pinheiro viajava com a mulher.