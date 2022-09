‘Rapper’ de 24 anos assassinado com disparo no peito na Quinta do Mocho

A madrugada de domingo foi de festa na Quinta do Mocho, Loures. Uma celebração de rua juntou centenas de pessoas. Mas foi ao som de disparos que tudo acabou. ‘Jboogz’, nome artístico de um ‘rapper’ luso-guineense de 24 anos, que mora em Londres, Inglaterra, e estava em Portugal para visitar a família, foi atingido no peito com um disparo de pistola, calibre .22. Ainda foi assistido pelos bombeiros de Sacavém, mas morreu à entrada do Hospital de São José, Lisboa.Leia a notícia completa no Correio da Manhã