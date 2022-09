Menores envolvidos em crimes disparam motivados por líderes de gangues

Têm entre 12 e 16 anos, atuam quase sempre em grupo e são motivados pela liderança interna do gang, por zangas relacionadas com namoradas ou drogas. Fazem assaltos armados, muitas vezes com agressões, sobretudo em estações de comboios e parques públicos, mas também em contexto de diversão noturna ou associados a eventos desportivos. Inspiram-se em letras de música violentas, estão cada vez mais perigosos e praticam mais crimes. Segundo a Procuradoria-Geral da República, apesar de não haver ainda dados consolidados, os primeiros indicadores deste ano apontam para “um substancial aumento das entradas dos inquéritos tutelares educativos” relativos a crimes praticados por jovens entre os 12 e os 16 anos.Leia a notícia completa no Correio da Manhã