Câmara de Águeda atribui 30 mil euros em vales de compras no comércio local

Serão atribuídos 250 vales que só poderão ser utilizados até ao dia 30 de novembro nos estabelecimentos aderentes à iniciativa.

A Câmara de Águeda, no distrito de Aveiro, anunciou esta sexta-feira que vai sortear 30 mil euros em 250 vales a atribuir a quem fizer compras no comércio local e coloque os cupões numa tômbola montada no centro da cidade.

O sorteio marca a campanha "Compre em Águeda", promovida pela Câmara e que decorre até dia 30, com o intuito de dinamizar e promover o comércio local.

Para a que é já a terceira edição da campanha, a Câmara de Águeda reservou um investimento de 30 mil euros em vales para serem descontados em compras nos estabelecimentos aderentes.

Ao todo, acrescenta a autarquia, serão atribuídos 250 vales, sendo 50 de 200 euros e 200 de 100 euros que só poderão ser utilizados até ao dia 30 de novembro nos estabelecimentos do comércio local aderentes à iniciativa.

"Esta campanha tem como objetivo estimular o comércio local e apoiar as famílias, assumindo-se como um motivo extra para que as pessoas adquiram bens e produtos nos estabelecimentos comerciais do nosso concelho", justifica o vice-presidente da Câmara, Edson Santos.

Segundo o autarca, a iniciativa "contribui não só para a retoma do setor como para a sustentabilidade e dinamização económica e turística do território".

Nas compras efetuadas nos estabelecimentos aderentes, em setembro, o cliente terá direito a cupões de participação, consoante o valor das suas compras.

Depois de devidamente preenchidos, os cupões terão de ser colocados até ao dia 3 de outubro na tômbola que está instalada no Posto de Turismo de Águeda, sendo nessa data e nesse local realizado sorteio, pelas 18h00.

Por seu turno, os proprietários dos estabelecimentos comerciais interessados em aderir à campanha têm de preencher o formulário que estará disponível na página da Internet da Câmara Municipal, onde consta ainda o regulamento da campanha, e submetê-lo até sexta-feira.