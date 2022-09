Carro entra para dentro de piscina de moradia após colisão no Seixal

Cinco vítimas envolvidas no acidente foram assistidas no local.

Um veículo de passageiros entrou dentro de uma piscina de uma moradia, após colidir com outro, na tarde desta segunda-feira, em Fernão Ferro, Seixal.O alerta foi dado às 18h07 e, segundo apurou o, as cinco vítimas envolvidas no acidente foram assistidas no local.O incidente aconteceu num cruzamento entre a Rua Agostinho da Silva e a Rua Barbosa do Bocaje.No local estão 22 operacionais, entre bombeiros, INEM e GNR, apoiados por 8 veículos.