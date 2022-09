Encontrado morto um dos suspeitos de ataque terrorista no Canadá

Autoridades alertaram que o segundo suspeito, Myles Sanderson, que ainda está em fuga, pode estar ferido e a procurar cuidado hospitalar.

Damien Sanderson,

A polícia canadiana encontrou o cadáver deum dos suspeitos do ataque terrorista que ocorreu este domingo, em vários locais de Saskatoon, no Canadá. As autoridades alertaram que o segundo suspeito,No total, o ataque levado a cabo pelos irmãos, de 30 e 31 anos, matou dez pessoas e feriu pelo menos 19. Para já não há registos de crianças feridas.

De acordo com as investigações preliminares, algumas das pessoas foram esfaqueadas intencionalmente, enquanto outras foram agredidas de forma aleatória, e, para já, as motivações dos agressores não são conhecidas.



O ataque já é considerado um dos mais mortíferos da história do Canadá.

O alerta e as operações de busca estenderam-se às vizinhas províncias de Manitoba e Alberta, uma vasta região com metade do tamanho da Europa.