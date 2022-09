Pacote de medidas de apoio às famílias dá 125 euros para quem ganha até 2700 euros

Anúncio foi feito segunda-feira no final de uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros.

O pacote do Governo contra a inflação vai dar um apoio financeiro de 125 euros a todos os contribuintes e beneficiários de prestações sociais, como os desempregados, que tenham rendimentos inferiores a 2700 euros brutos por mês. O ado o conjunto de medidas de apoio às famílias para fazer face à subida do custo de vida.Leia a notícia completa no Correio da Manhã