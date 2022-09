Furto de contadores de gás leva à evacuação de 250 pessoas em hora e meia na Parede, Cascais

Situações ocorreram entre as 20h11 e as 21h49 de segunda-feira, e terão sido responsabilidade do mesmo grupo de assaltantes.

Cerca de 250 pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas, em três ruas distintas da Parede, no concelho de Cascais, devido ao furto de contadores que causaram fugas de gás de grandes dimensões.

As três situações ocorreram entre as 20h11 e as 21h49 de segunda-feira, e terão sido responsabilidade do mesmo grupo de assaltantes.

Pelas 20h11, na Praceta Natália Correia, 40 pessoas tiveram de ser retiradas das respetivas residências devido ao intenso cheiro a gás causado pelo furto de um contador.

Apenas 15 minutos depois, desta feita na Avenida dos Maristas, na Parede, outras 50 pessoas foram evacuadas de um prédio com 13 andares, e com 39 apartamentos. O furto de um contador, e uma extensa secção de tubagem, causa uma intensa e perigosa nuvem de gás, levou à intervenção dos bombeiros da Parede, PSP, Serviço de Proteção Civil de Cascais, e piquete da Lisboa Gás. Informado sobre a primeira situação, o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, acompanhou esta situação.

Por fim, pelas 21h49, na rua do Rio Tejo, foram furtados contadores de 8 pisos, de um prédio com 10 andares. Pelo menos 120 pessoas foram forçadas a sair das suas casas, enquanto o gás era cortado, e as condições de segurança avaliadas.

O comandante dos bombeiros da Parede, Pedro Araújo, disse ao CM que "nas três situações estiveram reunidas condições de explosividade semelhantes, ou até superiores, às verificadas a 16 de Março deste ano num prédio do Casal de São Brás, Amadora", quando um forte rebentamento feriu 16 pessoas, e deixou o imóvel inabitável.

A PSP investiga as três situações, e a Polícia Judiciária foi informada para a realização de peritagens.