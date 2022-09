“O Inverno vai ser longo”: Gazprom deixa aviso à Europa com imagens impressionantes

A Gazprom publicou na rede social Twitter um vídeo onde mostra o que irá acontecer à Europa caso o fornecimento de gás natural russo continue suspenso.

"O Inverno vai ser longo", avisa a empresa de energia russa.

Russian Gazprom published a video "Winter will be big" where company turns off gas flow & ice age begins in Europe.



Do they really think they can kill thousands of Ukrainians, capture territories of another country, and Europe will look the other way, afraid of gas blackmail? pic.twitter.com/5Zwjg3x9su