Mãe indiana luta contra tigre para salvar filho de 15 meses

Uma mulher indiana lutou contra um tigre depois do animal ter tentado atacar o filho de 15 meses de idade. Archana Choudhary, de 25 anos, vive com a família na aldeia indiana de Rohania, que fica perto de uma reserva de tigres.A mulher estava com o bebé na rua quando um tigre se aproximou e agarrou-se ao pescoço da criança, refere o jornal britânico Daily Mail. Choudhary lançou-se ao animal e os seus gritos alertaram outros residentes, que ajudaram a mulher.O tigre acabou por perfurar os pulmões de Choudhary, mas a mulher sobreviveu à luta.A mãe e a criança foram levados para a unidade de cuidados intensivos local e receberam injeções anti-rábicas. O médico que cuidou das vítimas,as feridas no corpo da criança não eram graves, ao contrário dos ferimentos da mãe.O ataque do tigre provocou o pânico entre os residentes da aldeia, avançou o Daily Mail.