Bónus das reformas sujeito a tributação em IRS

O bónus de meia pensão que os reformados vão receber, em outubro, vai ser sujeito a uma taxa de IRS igual à aplicada sobre a pensão nesse mês. Por exemplo, uma pensão de 1000 euros tem uma taxa de retenção na fonte de 9,8% e é esta taxa que será aplicada sobre os 500 euros relativos a metade dessa prestação. Sendo uma antecipação de parte do aumento das pensões em 2023, este bónus está a ser alvo de críticas por implicar uma redução do valor-base das pensões sobre o qual será feita a sua atualização em 2024.