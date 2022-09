Mãe perde guarda dos três filhos por ter a casa desarrumada

Uma mãe de 30 anos, natural de Tondela mas a viver em São Pedro do Sul, perdeu na terça-feira a guarda dos três filhos menores, de 4, 6 e 8 anos. A decisão da juíza do Tribunal de Viseu teve por base “a desarrumação e a falta de higiene da habitação”. “Não acredito que isto aconteceu. Sempre tratei bem os meus filhos e dei o melhor que posso. Pedi para emigrar para o Luxemburgo com os meus filhos e o meu companheiro, à procura de melhores condições de vida [está desempregada], e em 24 horas o tribunal tira-me as crianças”, contou a mulher.Leia a notícia completa no Correio da Manhã