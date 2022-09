Cristina Ferreira propõe looks excêntricos aos amigos para a sua festa de aniversário

Cristina Ferreira já está a contar os dias para a chegada do 45º aniversário. E quis planear uma celebração ao pormenor, com aqueles que lhe são mais próximos. No convite que fez chegar aos convidados através de uma mensagem de Whatsapp, a que oteve acesso, a apresentadora e diretora de Ficção e Entretenimento revelou que o tema será ‘O Baile da Cristina’ e deu até sugestões de looks através de um vídeo com imagens onde surgem vestidos excêntricos para todos os gostos.Leia a notícia completa no Correio da Manhã