FBI encontra documentos sobre estratégias nucleares de outros países na casa de Donald Trump

Alguns dos documentos apreendidos detalham as operações ultrassecretas dos EUA.

O FBI descobriu, durante as buscas realizadas na casa de Donald Trump, um documento que descreve as estratégias nucleares de Governos de outros países. Este documento foi encontrado na casa do ex-presidente em Mar-a-Lago, em Palm Beach, no centro da costa atlântica do estado da Florida, em agosto, noticia o jornal The Washington Post, que cita como fontes pessoas próximas ao caso.



Alguns dos documentos apreendidos detalham ainda as operações ultrassecretas dos Estados Unidos da América, sendo que só o ex-presidente, alguns membros do seu gabinete ou um funcionário próximo a esse órgão poderiam autorizar outros funcionários do Governo a aceder aos detalhes desses programas secretos.