Pescador sobrevive 11 dias no mar dentro de frigorífico

Nos dias em que esteve à deriva, não tinha água nem comida.

Com o passar dos dias, água do mar começou a entrar no frigorífico, mas o homem acabou por conseguir retirá-la com as mãos. Contou também que houve um momento em que os tubarões cercaram o frigorífico e durante o qual teve medo de ser atacado.



Acabou por ser resgatado por outros pescadores, na conta do Suriname, a 450 quilómetros do local onde o barco se afundou. O brasileiro ficou retido no Surimane duas semanas por não ter documentação.

