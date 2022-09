"Fomos alvos de assédio sexual": Adeptos do Maccabi queixam-se da polícia

Fãs israelitas dizem terem sido tocados nas partes íntimas.

Vários adeptos do Maccabi Haifa queixaram-se da forma como foram tratados pela polícia lisboeta na terça-feira, no âmbito do jogo entre os israelitas e o Benfica, no Estádio da Luz. Em causa esteve o processo de revista prévio ao encontro, que segundo os relatos feitos à imprensa daquele país excedeu aquilo a que estão habituados. Os fãs israelitas falam mesmo de "assédio sexual" pela forma como essa revista foi feita."Colocaram-me o dedo no cu, tocaram as minhas partes íntimas. Já estive em muitos países e isto nunca me tinha acontecido", queixou-se Reut Polanski, um dos adeptos presentes em Lisboa, em declarações ao jornal 'Walla! Sport . Outro adepto, Avishai Klein, fala num "sentimento de guerra. Em Israel isto é considerado assédio sexual".De acordo com o relato da publicação israelita, houve também desagrado pelo facto do grupo de adeptos do Maccabi ter sido obrigado a deixar o Estádio da Luz em conjunto, para uma "marcha perante toda a falange de apoio contrária até ao metro", até mesmo para quem tinha veículo pessoal. "Quem tentou sair, acabou violentamente atacado", descreve o portal em causa. Por outro lado, há queixas de que alguns adeptos terão sido também tocados nas partes íntimas por seguranças do Estádio da Luz e também de que as mulheres presentes terão sido assediadas.O Maccabi Haifa contactou um representante da polícia israelita que estava no local e pediu a abertura de uma investigação, tendo já informado a UEFA das queixas.