Dispositivo de autoverificação do cancro da mama vence prémio

Um dispositivo para ajudar a detetar o cancro da mama ganhou o prémio britânico James Dyson. Dotplot, nome do pequeno dispositivo, tem como objetivo ajudar as mulheres a fazer o rastreio da doença em casa.Apesar de o cancro da mama ser a segunda causa de morte mais comum no Reino Unido, muitas mulheres não fazem exames com regularidade. Os profissionais de saúde estão satisfeitos com a invenção, mas avisam que o dispositivo não substitui uma visita ao médico.

Os utilizadores constroem um mapa personalizado do tronco, introduzem o tamanho e forma dos seus seios e pressionam o dispositivo no peito. Uma vez por mês, as ondas sonoras são utilizadas para registar a composição dos tecidos e, se existirem alterações ou anomalias suspeitas, os utilizadores são aconselhados a consultar um profissional de saúde.O Prémio James Dyson inspira, incentiva e desafia os jovens a "projetar algo que resolva um problema". O concurso é aberto a universitários nas áreas de design industrial e engenharia. Esta distinção tem como missão deixar os jovens entusiasmados com engenharia e design.