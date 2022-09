Sporting consegue primeira vitória de sempre na Alemanha no arranque da 'Champions'

'Leões' adiantaram-se no marcador com um golo do inglês Marcus Edwards.

O Sporting venceu esta quarta-feira por 3-0 na visita ao Eintracht Frankfurt, na primeira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de futebol, conseguindo o primeiro triunfo de sempre na Alemanha.

Em Frankfurt, os 'leões' adiantaram-se no marcador com um golo do inglês Marcus Edwards, aos 65 minutos, e ampliaram a vantagem por Francisco Trincão, aos 67, e Nuno Santos, aos 82, conseguindo o que ainda não tinham feito, vencer uma equipa alemã fora nas competições europeias.

Com este resultado, o Sporting está na liderança do Grupo D, com três pontos, enquanto o Eintracht Frankfurt continua sem pontuar. Ainda hoje, o Tottenham recebe o Marselha, no outro jogo da 'poule'.