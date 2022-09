Claque dos Super Dragões revistada à entrada de Madrid antes de jogo para a Liga dos Campeões

Segundo o que o Correio da Manhã pode apurar, não houve detenções ou apreensões.

Os 10 autocarros que transportavam a claque dos superdragões, chefiada por Fernando Madureira, foram parados à entrada de Madrid, cidade onde o FC porto disputa a jornada inaugural da Liga dos Campeões, com o Atlético Madrid, numa partida respeitante ao Grupo B.A revista aos portistas foi feita pessoa a pessoa tornando a operação lenta e demorada, colocando em causa a chegada dos adeptos portistas a tempo e horas para apoiar os dragões. Ainda assim, os superdragões, com Fernando Madureira à cabeça, entrou no estádio cerca de uma hora antes da entrada do FC porto em campo para a estreia, esta época na liga dos campeões.O diretor de Comunicação dos dragões Francisco J. Marques fez saber através das redes sociais que o clube irá fazer uma exposição do caso à UEFA. Segundo o que opode apurar, não houve detenções ou apreensões durante a revista aos superdragões feita pela Guardia Civil espanhola.