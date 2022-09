Paulo Futre homenageado antes do jogo em Madrid

Nome do jogador foi entoado durante cerca de um minuto pelas bancadas.

O antigo futebolista internacional português Paulo Futre foi esta quarta-feira homenageado minutos antes da receção do Atlético Madrid ao FC Porto, dois emblemas que representou, a contar para a Liga dos Campeões de futebol.

Em pleno Estádio Metropolitano, o antigo extremo de 'colchoneros' e 'dragões' foi ovacionado pelas bancadas, mostrando-se visivelmente emocionado enquanto acenava aos adeptos dos dois emblemas.

O nome do jogador foi entoado durante cerca de um minuto pelas bancadas, pouco antes do apito inicial.

Futre recuperou recentemente de problemas cardíacos que levaram à sua hospitalização, após o funeral da mãe, e o 'Atleti' anunciou tê-lo chamado para uma homenagem, hoje efetuada, antes da partida entre os dois emblemas em que mais se notabilizou.

Campeão europeu pelos 'dragões' em 1987, quando ficou no segundo lugar na corrida à Bola de Ouro, Futre foi também campeão nacional e, depois, uma das 'figuras' - e 'capitão' - do Atlético de Madrid, encabeçado por Jesús Gil y Gil, acumulando 41 internacionalizações e seis golos pela seleção 'AA' de Portugal.

O FC Porto, vencedor da competição em 1986/87 e 2003/04, visita o Atlético de Madrid no Estádio Metropolitano, em Madrid, em jogo da jornada inaugural do Grupo B, com arbitragem do polaco Szymon Marciniak.