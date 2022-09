Câmara Municipal de Ourique alvo de ataque informático

Município já apresentou queixa junto das entidades competentes, nomeadamente a Polícia Judiciária.

A Câmara Municipal de Ourique "sofreu um ataque de ransomware que afetou o sistema informático do município", embora não tenham sido detetados acessos à base de dados, avançou o município numa publicação no Facebook.De acordo com o comunicado divulgado este quarta-feira, a Câmara refere que "de imediato foram acionados os meios para averiguar o problema e apresentada queixa junto das entidades competentes, nomeadamente a Polícia Judiciária"."(...) [A] Câmara Municipal de Ourique estará limitada nos serviços a prestar à população estando, contudo, alguns destes a funcionar condicionados à situação existente", lê-se ainda na nota, seguida de um pedido de desculpas "pelos eventuais incómodos" e um agradecimento aos munícipes.