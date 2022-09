'Doa a quem doer': Novo programa de investigação estreia hoje na CMTV

Programa é apresentado pela jornalista Tânia Laranjo.

Esta quinta-feira, depois do ‘Cm Jornal’, na sua CMTV, estreia o ‘Doa a quem doer’, um programa apresentado pela jornalista Tânia Laranjo que revelará toda a verdade sobre a morte de Jéssica.



O relatório da autópsia, os interrogatórios aos suspeitos, as explicações dadas pela mãe inês. revelações exclusivas com a marca do seu correio da Manhã, num programa que todas as quintas-feiras lhe revelará casos novos. Em defesa do jornalismo e sempre norteado pelo interesse público.