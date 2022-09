“Vou ficar bem mas preciso de descansar”: Justin Bieber suspende digressão mundial

Cantor deixa em risco concerto em Portugal no início de 2023.

Os problemas de saúde voltaram a assombrar Justin Bieber, que se viu obrigado a suspender a digressão mundial por tempo indeterminado, colocando em risco o concerto que tem agendado na Altice Arena, em Lisboa, dia 21 de janeiro, e que já está esgotado. Para já, a promotora Ritmos e Blues diz que o espetáculo se mantém agendado para a data prevista e acrescenta ainda que admira “a decisão de Justin Bieber de colocar a saúde em primeiro lugar”.









Ontem, o cantor canadiano recorreu ao Instagram para anunciar a suspensão da ‘Justice Tour’ depois de atuar no Rock in Rio, no Brasil. “Depois de sair do palco, a exaustão apoderou-se de mim e apercebi-me de que a saúde tem de ser a minha prioridade. Por isso, vou fazer uma pausa. Vou ficar bem, mas preciso de tempo para descansar e melhorar”, disse.

No início do ano, Bieber tornou pública a sua batalha contra a síndrome de Ramsay Hunt, que lhe paralisou parte do rosto e que o obrigou a adiar a digressão, que deveria ter começado em 2021. A ‘Justice World Tour’ acabou por arrancar em fevereiro e o artista, de 28 anos, ainda tem pela frente mais de 70 concertos, distribuídos entre América Latina, Austrália, África do Sul, Ásia e Europa.





Síndrome Ramsay Hunt



A síndrome de Ramsay Hunt é um distúrbio neurológico raro provocado por um vírus que infeta um nervo próximo do ouvido, provocando irritação e paralisia de parte da face.





Digressão milionária



Os 49 espetáculos realizados da ‘Justice World Tour 2022’ renderam cerca de 50 milhões de euros em receitas de bilheteira.





Novo adiamento



Em junho, Justin Bieber viu-se obrigado a suspender a digressão durante cerca de um mês (14 concertos) devido a problemas de saúde.