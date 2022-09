Dois formatos da CMTV ganham ao Jornal das 8 da TVI generalista

O principal noticiário da TVI generalista já tinha sido suplantado por formatos concorrentes da CMTV na sexta-feira passada.

O principal noticiário da TVI generalista registou ontem menos audiência que dois programas da CMTV, emitidos à mesma hora.Com efeito, o "Jornal das 8" do canal 4 registou 346 mil espectadores, correspondentes a 8,8% de share, ficando atrás dos programas da CMTV "Jogadas Decisivas", com 361 mil espectadores, e "Duelo Final", com 355 mil espectadores, ambos emitidos em cima do jornal da TVI.No top de programas mais vistos do dia, os programas da CMTV ficaram em 17º e 18º lugares, enquanto o "Jornal das 8" ficou em 19º.O principal noticiário da TVI generalista já tinha sido suplantado por formatos concorrentes da CMTV na sexta-feira passada.A CMTV é emitida apenas no cabo, na posição 8, enquanto a TVI é emitida em sinal aberto.No total do dia, a CMTV voltou a ter mais audiência que todos os concorrentes juntos, com 5,8% de share, contra 2,7% do canal CNN e 2% para a SIC Notícias.Todos os resultados citados são da responsabilidade da GFK.