Portugal gastou 2,5 mil milhões de euros com auxílios estatais devido à pandemia da Covid-19 em 2020

Portugal gastou, em 2020, um total de 2.558,6 milhões de euros com auxílios estatais para apoiar a economia devido à pandemia de Covid-19, o correspondente a 72,9% do total dos apoios públicos nesse ano, acima da média europeia.

Os dados constam de um painel de avaliação de 2021 sobre as medidas de auxílio estatal adotadas na União Europeia (UE) para fazer face aos impactos da pandemia, esta quinta-feira divulgado pela Comissão Europeia, no qual é indicado que "em 2020, as despesas relacionadas com a Covid-19 para Portugal ascenderam a 2.558,6 milhões de euros, ou seja, 72,9% do total das despesas em auxílios estatais".