Colisão na entrada da A3 no Porto causa três feridos

Vítimas foram assistidas no local e depois transportados para o Hospital de São João, no Porto.

Um colisão entre três carros na entrada para a A3, no Porto, provocou ao início da noite desta quinta-feira três feridos.Trata-se de um casal, com cerca de 60 anos, e de um homem, com cerca de 40. Foram todos assistidos no local e depois transportados para o Hospital de São João, no Porto.O acidente ocorreu no sentido Sul/Norte, tendo sido acionados para o local vários meios dos bombeiros de São Mamede de Infesta, Leça do Balio e Matosinhos/Leça. A GNR investiga as causas do acidente.