Coreia do Norte aprova lei que autoriza ataques nucleares "automáticos"

Se liderança de Pyongyang, incluindo Kim Jong Un, estiver em perigo, um contra-ataque nuclear será lançado.

A Coreia do Norte aprovou uma lei que autoriza o lançamento de ataques "automáticos" com armas nucleares e que declara como "irreversível" o estatuto de potência nuclear do país, avançou esta sexta-feira a imprensa estatal.

"Se o sistema de comando e controlo da força nuclear nacional estiver em risco de ser atacado por forças hostis, um ataque nuclear é realizado automaticamente e imediatamente", refere a lei, citada pela KCNA.

Segundo a agência de notícias oficial norte-coreana, se a liderança de Pyongyang, incluindo Kim Jong Un, estivesse em perigo, um contra-ataque nuclear seria lançado, independentemente do tipo de ataque sofrido.