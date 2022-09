Comité político criado por Trump após derrota nas presidenciais sob investigação

'Media' norte-americanos divulgaram que grande júri federal está a investigar a formação e os gastos do grupo 'Save America'.

Um grande júri federal está a investigar em Washington a formação e os gastos de um comité de ação política (PAC) criado por Donald Trump após a sua derrota nas eleições presidenciais de 2020, divulgaram esta quinta-feira 'media' norte-americanos.

As intimações emitidas mostram que o Departamento de Justiça está interessado no funcionamento do comité 'Save America', que arrecadou milhões de dólares alegando sem provas que aquelas eleições, que deram a vitória ao democrata Joe Biden, foram fraudulentas, noticiou esta quinta-feira o The New York Times.

O grande júri convocou meia dúzia de assessores de Trump, quer na Casa Branca, quer na campanha presidencial do ex-presidente republicano (2017-2021), como William Russel, que atualmente faz parte da sua equipa.

A intimação faz parte da investigação sobre as atividades que levaram ao ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, que ocorreu enquanto a vitória eleitoral de Biden estava a ser certificada.

A estação ABC também especificou esta quinta-feira que estas intimações procuram entender tanto a formação da 'Save America' e suas iniciativas de captação de recursos, quer o uso que foi dado a esse dinheiro.

Trump declarou em maio de 2021 que a 'Save America' se baseava nas conquistas do seu governo para "apoiar os bravos conservadores" que, na sua opinião, definiriam o futuro do movimento 'America First' [Estados Unidos Primeiro, em português].

O ex-presidente acrescentou na altura que o seu objetivo era "garantir" a "manutenção" do 'America First' na política externa e interna do país e ensinar "a verdade" sobre a história norte-americana.

A ABC observou esta quinta-feira que, desde a sua criação, a 'Save America' arrecadou mais de 135 milhões de dólares, também através de transferências de comités afiliados.

No final de julho, o PAC disse que tinha menos de 100 milhões de dólares em dinheiro.

Trump também está no centro das atenções depois da sua mansão em Mar-a-Lago, na Florida, ter sido alvo de buscas no início de agosto por documentos confidenciais que o republicano tirou da Casa Branca quando deixou o cargo.