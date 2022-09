Duplo arco-íris cobriu o Palácio de Buckingham momentos antes do anúncio da morte da rainha

Milhares de pessoas reuniram-se à porta do Palácio de Buckingham, em Londres e uniram vozes para o "God Save the Queen".

Um duplo arco-íris surgiu sob a linha do horizonte londrino, momentos antes de se instalar um "silêncio atordoado" enquanto o palácio baixava a bandeira para meia haste, anunciando a morte da monarca.Milhares de pessoas reuniram-se à porta do Palácio de Buckingham, em Londres e uniram vozes para o "God Save the Queen", num espetáculo emocional, improvisado, à medida que surgiam notícias de que a rainha Isabel tinha falecido.Um comunicado feito pela página oficial da família real disse que "a rainha morreu pacificamente na sua casa em Balmoral (na Escócia)", com 96 anos de idade. O filho mais velho, Charles, de 73 anos, é agora rei.