Homem espancado e esfaqueado até à morte em bar de Setúbal

Empregado de balcão, de 31 anos, deixa órfã uma filha de 2 anos.

Um homem de 31 anos foi morto à pancada e à facada, na madrugada desta sexta-feira, no interior de um bar da Avenida 5 de Outubro, em Setúbal.

O crime ocorreu pela 01h30, no interior do bar "Bigodes", e terá sido consumado por cinco homens. O CM sabe que os suspeitos foram apanhados pela PSP, e estão agora sob tutela da Polícia Judiciária de Setúbal.

Na origem do homicídio terá estado uma discussão entre vítima e agressores, cujos contornos estão ainda a ser apurados.

Uma das versões aponta no sentido de o homem, Fábio Abenta, empregado de balcão no bar, ter iniciado uma conversa com os agressores que lhe estariam a barrar o caminho.

Os mesmos responderam com enorme violência, espancando-o e esfaqueando-o. A vítima ainda foi assistida por elementos da Viatura Médica do Hospital de Setúbal, mas o óbito foi declarado no local.

O homem de 31 anos deixa órfã uma filha de 2 anos.