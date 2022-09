Detido adepto do Sporting por saudação nazi na Alemanha

Momento aconteceu no jogo entre o Eintracht Frankfurt e o Sporting, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A polícia de Frankfurt deteve na quarta-feira um adepto do Sporting por ter feito uma saudação nazi. Momento aconteceu no jogo entre o Eintracht Frankfurt e o Sporting, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, este que terminou com os leões a vencer por três golos."Prendemos uma pessoa que tinha previamente feito a saudação de Hitler na zona de convidados", escreveu a polícia de Frankfurt na legenda da publicação.