Adepto do Flamengo detido após dar beijo a jornalista durante direto

"Foi só um beijo no rosto. Não. Não foi. Eu só queria trabalhar": escreveu Jéssica Dias numa publicação no Instagram.

O Clube de Regatas do Flamengo repudia o assédio cometido por um torcedor rubro-negro com a jornalista da ESPN Jéssica Dias durante reportagem antes da partida desta noite. É lamentável que atos repugnantes como este, que não representam a Nação Rubro-Negra, ainda aconteçam. — Flamengo (@Flamengo) September 7, 2022

Um adepto do Flamengo foi detido esta quarta-feira no Brasil após dar um beijo na cara a uma jornalista enquanto esta estava a fazer um direto para a televisão. Jéssica Dias, entrevistava pessoas antes do início do jogo entre o Flamengo e o Vélez Sarsfield, quando um dos adeptos teve esta ação.Depois de ser ouvido em audiência no Juizado Especial Criminal, Marcelo Benevides Silva foi acusado de assédio sexual, segundo avança o jornal El País.Em declarações à polícia, a jornalista confirmou que o homem a assediou durante uma reportagem ao vivo, e já tinha sido tocada antes de entrar no ar.Jéssica Dias, acrescentou ainda que o homem estava impaciente ao seu lado enquanto esperava pelo começo do direto. "Começou a gritar, a mandar bocas e a reclamar da demora para o início da reportagem", conta."Foi só um beijo no rosto. Não. Não foi. Eu só queria trabalhar": escreveu a jornalista numa publicação na sua conta do Instagram.Sobre o sucedido, o clube do Flamengo deixou uma mensagem no Twitter onde repudia o assédio cometido.Um dia após o crime, a justiça brasileira determinou a liberdade do homem, porém este está proibido de sair do Estado sem autorização judicial, não pode entrar em contacto com a vítima e não pode frequentar jogos do Flamengo, de acordo com o jornal Globo.