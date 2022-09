Fragata da Marinha britânica em Troia presta homenagem a Isabel II com 96 salvas

'HMS Lancaster' é apelidado de a "Fragata da Rainha" devido ao título de Duque de Lancaster que a rainha também possuía.

O navio inglês apelidado de "Fragata da Rainha", da Marinha real britânica, que está em Troia, distrito de Setúbal, prestou esta tarde homenagem à rainha Isabel II realizando 96 salvas, anunciou a Marinha portuguesa.

Numa nota enviada à imprensa, o ramo escreve que o 'HMS Lancaster', da Marinha real britânica, "prestou esta tarde em Troia uma homenagem à Rainha Isabel II realizando 96 salvas, a idade da monarca que faleceu esta quinta-feira, dia 08 de setembro".

"O navio inglês, um dos meios que irá participar no exercício REPMUS22, chegou ontem [quinta-feira] a Troia, onde se localiza o Centro de Experimentação Operacional da Marinha (CEOM)", para participar neste exercício militar, "cuja fase de mar tem início na segunda-feira", escreve o ramo.



O 'HMS Lancaster' é apelidado de a "Fragata da Rainha" devido ao título de Duque de Lancaster que a rainha também possuía, lê-se na nota.



De acordo com a Marinha, na cerimónia de homenagem estiveram "todos os participantes que já se encontram no CEOM e que irão estar presentes no maior exercício que se realiza em Portugal dedicado à experimentação robótica e de veículos não-tripulados".



Este exercício é co-organizado pela Marinha Portuguesa, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), pelo 'Centre for Maritime Research and Experimentation' (CMRE) e pela 'NATO Maritime Unmanned Systems Initiative' (NATO MUSI).



Esta sexta-feira, na sua primeira declaração ao país como monarca, Carlos III recordou a sua mãe, Isabel II, que morreu na quinta-feira aos 96 anos, com emoção como uma "inspiração e exemplo" para toda a família real britânica.



Carlos III comprometeu-se a "defender os princípios constitucionais no coração" do Reino Unido como fez a sua mãe.



Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e teve um reinado de 70 anos, iniciado em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o irmão abdicou.