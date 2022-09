Colisão de dois comboios deixa três mortos e 11 feridos na Croácia

Governante do país acredita que equipas de resgate encontrem mais vítimas mortais.

Pelo menos três pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas quando um comboio de passageiros colidiu com um comboio de carga na noite desta sexta-feira, no nordeste da Croácia, disse o primeiro-ministro croata Andrej Plenkovic.

"O impacto foi enorme", disse o governante, no local do acidente, acrescentando que é possível que as equipas de resgate encontrem mais tarde os corpos de mais vítimas mortais.

"Agora é de noite, não há luz, não sabemos de momento se haverá mais vítimas", disse Plenkovic.