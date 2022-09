Ministra dos Negócios Estrangeiros alemã faz visita surpresa a Kiev

Annalena Baerbock quis "mostrar" que Ucrânia "pode contar" com o apoio de Berlim.

A ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, chegou este sábado a Kiev para uma visita surpresa destinada a "mostrar" que a Ucrânia "pode contar" com o apoio de Berlim, anunciou o Governo alemão.

"Eu viajei para Kiev hoje para mostrar que podem continuar a confiar em nós. Que continuaremos a apoiar a Ucrânia enquanto for necessário, com entrega de armas, com apoio humanitário e financeiro", declarou Annalena Baerbock, citada num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão.

Esta é sua segunda visita a Kiev desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro.