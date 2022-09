Viúvos reformados vão ter direito a duas meias pensões já em outubro

Medida atribuída a aposentados que recebem também pensão de sobrevivência.

Os reformados viúvos, que recebem também pensão de sobrevivência, irão receber, no próximo mês de outubro, duas meias pensões extraordinárias, na sequência das medidas apresentadas e aprovadas pelo Governo, de apoio às famílias afetadas pela inflação.



A pensão de sobrevivência é atribuída pela Segurança Social como compensação aos familiares que perderam rendimentos, resultantes do falecimento de um membro da família, como viúvos e descendentes. O montante varia de acordo com a pensão de reforma que o falecido recebia antes do óbito. Em Portugal, há mais de 736 mil cidadãos que recebem pensão de sobrevivência.