Duas pessoas resgatadas do mar após naufrágio de barco em Vila Nova de Gaia

Uma embarcação virou e afundou, na manhã deste sábado, na praia das Pedras Amarelas, em Vila Nova de Gaia.Dois homens, de 62 e 72 anos, foram inicialmente dadas como desaparecidas mas, segundo fonte dos Bombeiros, foram já resgatadas.As vítimas conseguiram escapar apenas com ferimentos ligeiros. Osoube que ambas estavam a usar equipamentos de segurança, nomeadamente coletes. Conseguiram nadar até as rochas e foram depois auxiliadas pelos nadadores salvadores da praia.As vítimas foram transportadas para o Hospital de Vila Nova de Gaia.O alerta foi dado às 11h00 e no local estão os Sapadores de Gaia, os bombeiros Voluntários de Coimbrões e a Polícia Marítima, apurou o