Boia de salvamento telecomandada é invenção portuguesa e única no mundo

Chama-se Usafe e foi esta quarta-feira utilizada pela primeira vez, no Algarve.

Um equipamento de salvamento controlado de forma remota, que foi inventado, desenvolvido e fabricado inteiramente em Portugal, esta quarta-feira apresentado no nosso País, pela primeira vez, na Praia da Rocha, em Portimão. Trata-de de uma boia de salvação telecomandada, que promete revolucionar o salvamento no mar.

Chama-se Usafe e foi esta quarta-feira utilizada pela primeira vez, no Algarve, onde um concessionário decidiu adquirir este equipamento para reforçar os meios de salvamento no mar. A CMTV acompanhou a demonstração de um resgate com este equipamento.

A utilização da boia, que será operada por nadadores salvadores, é simples, de tal forma que uma criança de 9 anos conseguiu efetuar um salvamento.





Este equipamento foi inventado desenvolvido e fabricado inteiramente em Portugal e já que se encontra em uso em várias marinhas e guardas costeiras de todo o mundo.

O equipamento é válido, em Portugal, pelo Instituto de Socorros a Náufragos e é único no mundo. Dentro em breve vai ser oferecido um destes meios de salvamento à Estação Salva Vidas de Ferragudo, para reforço da segurança no mar.