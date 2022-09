Quanto tempo diário é preciso estar-se em prancha para fazer efeito?

Simples de colocar em prática, a prancha é um dos

mais conhecidos para tonificar os músculos abdominais. Pode ser feito em praticamente qualquer lugar, em casa ou no ginásio, e apenas necessitamos de um pouco de força para aguentar o peso do corpo. Embora este não seja o segredo para se ter abdominais de aço - a chave está na variedade de exercícios e na alimentação -, trata-se de uma maneira de chegarmos mais rápido às metas desejadas, se executada de forma correta, claro.A questão, é: quanto tempo temos de aguentar em "posição de tábua" para que a mesma faça efeito? Em primeiro lugar, há que ressalvar que nem todas as pessoas conseguem fazê-lo durante o mesmo período de tempo - imaginemos um atleta nato contra um principiante. Posto isto, Zack Phillips, personal trainer, afirma que alguns segundos por cada vez que a fazemos será o suficiente para vermos resultados, como avançou ao site norte-americano Parade.

