Seguidor de Bolsonaro assassina apoiante de Lula à machadada durante discussão política

Agressor, Rafael Silva, de 24 anos e vítima, Benedito Santos, de 44, trabalhavam juntos e já tinham discutido outras vezes ao defenderem os seus candidatos.

Um seguidor fanático do Presidente e candidato à reeleição nas presidenciais de outubro, Jair Bolsonaro, assassinou a golpes de faca e de machado um apoiante do antigo Presidente e líder da corrida eleitoral Lula da Silva, durante uma discussão entre ambos na defesa dos dois políticos. O crime ocorreu em Confresa, no interior do estado brasileiro de Mato Grosso, horas depois de Jair Bolsonaro ter comandado atos de cunho extremista e antidemocráticos em Brasília e no Rio de Janeiro.

O agressor, Rafael Silva, de 24 anos e a vítima, Benedito Cardoso dos Santos, de 44, trabalhavam juntos numa propriedade na área rural de Confresa e já tinham discutido outras vezes ao defenderem os seus candidatos. Desta vez e incendiados pelos discursos inflamados de Bolsonaro ao longo do dia, levaram as divergências ao extremo e, a certa altura, Benedito, irritado pelas ofensas de Rafael a Lula, deu um murro na cara do colega de trabalho e fugiu.

Rafael foi atrás do companheiro de trabalho, conseguiu tirar da mão de Benedito uma faca que este tinha empunhado e golpeou a vítima várias vezes pelas costas quando ele tentou novamente fugir.

Já com Benedito ensanguentado no chão, Rafael, de acordo com a polícia de Porto Alegre do Norte, onde o crime foi registado e está a ser investigado, correu até um armazém da propriedade, apanhou um machado e golpeou o pescoço e a cabeça da vítima, acabando por matá-la. Depois, escondeu a faca e o machado mas, como se feriu numa das mãos e na testa, foi até ao hospital de Confresa para ser medicado, alegou ter sido vítima de uma tentativa de assalto por desconhecidos, mas a versão não convenceu os funcionários e a polícia foi chamada. Rafael acabou por confessar o crime.



Em Julho, um outro apoiante de Lula da Silva, Marcelo Arruda, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores na cidade de Foz do Iguaçu, sul do Brasil, foi assassinado a tiro quando comemorava os seus 50 anos de vida, com a família e amigos, num salão de festas alugado e cheio de fotos do antigo presidente. Jorge Guaranho, um polícia penal, seguidor de Jair Bolsonaro, ao saber da festa decorada com bandeiras encarnadas e fotos de Lula, foi até ao local e executou Marcelo.