Apicultor real informa as abelhas do Palácio de Buckingham que a Rainha Isabel II morreu

O apicultor real informou as colmeias no Palácio de Buckingham da morte da Rainha Isabel II, que morreu esta quinta-feira após 70 anos de reinado.John Chapple, o apicultor oficial do Palácio, disse ao Daily Mail que viajou para o Palácio de Buckingham e Clarence House, na sexta-feira, para cumprir a formalidade de informar as abelhas reais sobre a morte da monarca.O ritual baseia-se numa velha superstição que afirma que não contar às abelhas sobre uma mudança de proprietário pode levar a que os animais deixem de produzir mel.Chapple disse ao jornal britânico que colocou um laço preto nas colmeias, antes de as informar, em sussurros, da morte da Rainha Isabel II. Disse também às abelhas que um novo dono estaria, a partir desse momento, no comando - o Rei Carlos III."Bati em cada colmeia e disse: 'A patroa está morta, mas não vás. O vosso mestre será um bom mestre para vós", disse Chapple na sexta-feira às abelhas do Palácio de Buckingham.Clarence House é o lar de duas colmeias, enquanto o Palácio de Buckingham tem cinco. Cada colmeia contém cerca de 20 mil abelhas, embora este número varie ao longo do ano.Chapple é o apicultor oficial do palácio há 15 anos.