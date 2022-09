Acidente com 'tuk-tuk' na Feira da Ladra, em Lisboa, faz um ferido

Vítima foi encaminhada para o hospital.

ANCAT em comunicado.

Um acidente com um 'tuk-tuk' na Feira da Ladra, em Lisboa, este sábado, fez um ferido ligeiro. O veículo terá embatido contra uma banca.Ao que oapurou, a vítima era a proprietária da banca e, de acordo com os Bombeiros Sapadores de Lisboa, foi encaminhada para o hospital pelo INEM.No 'tuk-tuk' ia uma criança, que não sofreu ferimentos."A Associação Nacional dos Condutores de Animação Turística vem por este meio manifestar a sua preocupação face ao acidente ocorrido na Feira da Ladra, este final de tarde, com um veículo eléctrico modelo Tuk-Tuk Factory", referiu aDe acordo com a entidade, "ainda se procura apurar as circunstâncias exatas do acidente". Sem o cumprimento das regras mínimas, "a ANCAT prevê que este acidente será apenas mais um de futuros acidentes cujo desfecho, embora ninguém o deseje, poderá ser bem mais funesto do que aquele ocorrido hoje", lê-se ainda.O alerta foi dado cerca das 18h20.