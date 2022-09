Bebé de 19 meses morre afogado em piscina em Cascais

Para o local foi acionado o INEM e equipas de psicólogos para dar apoio à família e aos operacionais.

Um bebé de 19 meses do sexo masculino morreu afogado este sábado depois de ter caído à piscina numa casa em São João do Estoril, Cascais.Ao que os bombeiros do Estoril confirmaram ao, à chegada ao local, os familiares já tinham retirado o menino, em paragem cardiorrespiratória, da piscina, e efetuado manobras de reanimação.Apesar dos esforços das equipas médicas, o óbito foi declarado no local.Para o local foi acionado o INEM e equipas de psicólogos para dar apoio à família e aos operacionais.O alerta foi dado às 18h.