Motociclista morto em colisão com carro em Grândola

Alerta foi dado às 3h da manhã deste domingo.

Uma colisão entre um carro e uma mota no IC1, sentido Grândola-Alcácer, fez uma vítima mortal, na madrugada deste domingo. A condutora do carro sofreu ferimentos ligeiros e foi levada para o hospital.Segundo apurou o, o alerta foi dado às 3h da manhã deste domingo e dava conta de um acidente que envolveu um carro e uma mota. O homem, condutor da mota, não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer. A mulher, condutora do carro, sofreu ferimentos ligeiros e foi levada para a Unidade de Saúde Básica de Alcácer do Sal.No local estiveram um total de 14 operacionais, entre elementos do INEM, Bombeiros e GNR.A via esteve cortada em ambos os sentidos.