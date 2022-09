Jovens vandalizam casas desabitadas em Espinho

Grupo de cerca de trinta rapazes e raparigas destruíram o que puderam, à sua passagem.

Um grupo de jovens vandalizou duas casas desabitadas, na antiga Avenida 8, em Espinho. Os atos de vandalismo ocorreram durante a madrugada deste domingo.Um grupo de cerca de trinta jovens invadiram duas casas desabitadas e destruíram o que puderam, à sua passagem.Rapazes e raparigas usaram as lanternas para iluminarem a casa para identificar o recheio e eventualmente o que pudessem destruir. Nem as portas escaparam aos atos de vandalismo.Aos pontapés, os jovens destruíram as madeiras que protegiam a entrada nas habitações. Tudo isto aconteceu enquanto os carros iam passando, indiferentes ao que estava a acontecer: atos de vandalismo gratuito apenas por diversão.