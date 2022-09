"Queremos um futebol diferente": Benfica lamenta episódio de criança obrigada a despir camisola do clube

Menino de 10 anos assistiu ao encontro entre o Famalicão e o Benfica em tronco nu.

O Sport Lisboa e Benfica já reagiu ao episódio reportado este sábado sobre uma criança de 10 anos que foi obrigada a assistir ao encontro entre o Famalicão e o Benfica em tronco nu, por ter vestida uma camisola do clube.



"O Sport Lisboa e Benfica lamenta que num futebol que se quer cada vez mais inclusivo, capaz de trazer cada vez mais famílias para os jogos, adeptos com camisolas do Benfica, incluindo crianças, tenham sido obrigados a despi-las para poderem assistir ao jogo Famalicão-Benfica", escreveu a página oficial do Benfica no Twitter, acrescentando que se os adeptos querem "







No jogo Famalicão-Benfica este sábado uma criança de 10 anos foi obrigada a assistir ao encontro entre o Famalicão e o Benfica em tronco nu. Tal aconteceu, pois este levava uma camisola das águias e tinha ingresso para as bancadas dos adeptos da equipa da casa, onde, de acordo com o segurança, não poderia ter adereços dos encarnados. Esta situação criou alguma confusão entre o pai do rapaz e as autoridades, o que deixou a criança bastante aflita e a "chorar".



No jogo Famalicão-Benfica este sábado uma criança de 10 anos foi obrigada a assistir ao encontro entre o Famalicão e o Benfica em tronco nu. Tal aconteceu, pois este levava uma camisola das águias e tinha ingresso para as bancadas dos adeptos da equipa da casa, onde, de acordo com o segurança, não poderia ter adereços dos encarnados. Esta situação criou alguma confusão entre o pai do rapaz e as autoridades, o que deixou a criança bastante aflita e a "chorar". Mas as regras tiveram mesmo de ser cumpridas e a criança acabou por assistir ao encontro em tronco nu. Mas as regras tiveram mesmo de ser cumpridas e a criança acabou por assistir ao encontro em tronco nu.

Esta situação foi explicada a

pelo pai.

O Sport Lisboa e Benfica lamenta que num futebol que se quer cada vez mais inclusivo, capaz de trazer cada vez mais famílias para os jogos, adeptos com camisolas do Benfica, incluindo crianças, tenham sido obrigados a despi-las para poderem assistir ao jogo Famalicão-Benfica. pic.twitter.com/xnXbFB5yBW — SL Benfica (@SLBenfica) September 10, 2022

um futebol diferente", todos têm de contribuir para isso.