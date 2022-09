Militar do curso de Comandos hospitalizado encontra-se "estável" após transplante hepático

De acordo com o Exército, há "indícios de que o órgão está a funcionar de acordo com as expetativas dos especialistas".

O Exército atualizou este domingo o estado do militar do 138º Curso de Comandos, referindo que após ter sido submetido a transplante hepático esta madrugada Hospital de Curry Cabral, encontra-se "estável clinicamente e com uma evolução adequada para estes casos" na Unidade de Cuidados Intensivos.De acordo com o comunicado do Exército, há "indícios de que o órgão transplantado está a funcionar de acordo com as expetativas dos especialistas"."Reitera-se que, neste momento, este é o único instruendo do 138º Curso de Comandos hospitalizado", descatou ainda.O Presidente da República tinha referido este domingo que está a acompanhar o estado de saúde do militar internado em Lisboa numa nota em que adianta que aquele formando dos Comandos já tinha sido sujeito a um transplante.

"O Presidente da República tem acompanhado, através do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o estado de saúde do militar dos Comandos internado no Hospital de Curry Cabral. Regista o facto, importante, da realização do transplante nesta madrugada, e formula renovados votos de melhoras", divulgou a Presidência da República.

A nota foi publicada no sítio oficial da internet da Presidência depois de no sábado o Estado-Maior do Exército ter ordenado a interrupção do 138.º Curso de Comandos até ao apuramento do processo de averiguações aquela formação, na qual dois militares foram hospitalizados, um teve de ser sujeito a um transplante hepático.

"Por determinação do General Chefe do Estado-Maior do Exército, encontram-se interrompidas as atividades do 138.º Curso de Comandos, até se apurarem, com brevidade mas com a máxima precisão, as conclusões do Processo Averiguações e da Inspeção Técnica Extraordinária aquela ação de formação militar", divulgou o Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército.